Polícia indicia homem por atacar advogada com canivete em flat de BH

Marcos Alexandre Rodrigues, de 45 anos, foi indiciado por tentativa de feminicídio após esfaquear uma advogada, filha de um ex-controlador-geral do Estado, em um hotel no bairro Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime aconteceu no dia 2 de abril e foi registrado como uma tentativa de assassinato com motivação de gênero. Segundo a Polícia Civil, Marcos e a vítima, uma advogada de 41 anos, mantinham um relacionamento esporádico há cerca de cinco anos. A agressão ocorreu dentro do quarto do hotel onde a mulher estava hospedada há uma semana. Ela foi atacada com golpes de canivete e encontrada inconsciente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!