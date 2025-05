Polícia investiga casal suspeito de série de furtos e arrombamentos em BH

Um casal foi flagrado arrombando a garagem de um prédio no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. A dupla força o portão e leva diversos objetos de dentro de um veículo, causando um prejuízo de mais de R$ 3.000. Uma ONG próxima também foi alvo dos suspeitos, que furtaram um ar condicionado. Os moradores estão preocupados com a alta frequência de furtos e pedem maior policiamento na área. A Polícia Civil investiga os crimes, mas ainda não prendeu ninguém.



