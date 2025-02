Polícia investiga causas de acidente com micro-ônibus e carreta na Grande BH

Dez pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (21) na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente envolveu um micro-ônibus, uma carreta e uma moto. No micro-ônibus, estava um homem e viajavam várias crianças e duas monitoras, que voltavam de um evento religioso. Todas os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Contagem. A perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.



