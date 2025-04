Polícia investiga disputa por tráfico em ataque que matou jovem e feriu primo em Santa Luzia (MG)

Um jovem foi morto e seu primo baleado em um ataque a tiros no bairro Vila Ferraz, em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu neste sábado (26), em uma rua movimentada da região. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta dispararam contra Leandro Elias Santos, que morreu no local, e seu primo, que foi perseguido até um campo de futebol a cerca de 400 metros e baleado. A polícia suspeita que o ataque esteja relacionado à disputa territorial pelo tráfico de drogas e já identificou os dois suspeitos.



