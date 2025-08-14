Polícia Militar cumpre ação preventiva contra violência doméstica a mulheres em situação de rua

A Polícia Militar realizou uma operação de prevenção à violência doméstica voltada a mulheres em situação de rua em Belo Horizonte. O objetivo é orientar vítimas sobre seus direitos, protocolos de denúncia e a Lei Maria da Penha. Policiais monitoram periodicamente mulheres que aceitam apoio, inclusive acompanhando potenciais agressores. Entre 2020 e 2025, 292 boletins de ocorrência envolvendo mulheres em situação de rua foram registrados na capital mineira. A ação busca parcerias com ONGs e universidades para ampliar a conscientização.



