Polícia Militar lança campanha para reduzir furtos em veículos em Belo Horizonte

A Polícia Militar lançou a operação Cidadão Conectado com o objetivo de reduzir furtos em veículos estacionados na região central de Belo Horizonte. A ação busca sensibilizar motoristas sobre os riscos de deixar objetos expostos nos carros. Dados indicam uma queda de 7% nos furtos nesta área em comparação ao ano anterior. A operação conta com o apoio da CDL-BH para reforçar a segurança no comércio local. A PM recomenda que cidadãos relatem comportamentos suspeitos pelo telefone 190 e sugere medidas como utilizar estacionamentos monitorados e mecanismos eletrônicos para proteção dos veículos.



