Polícia mineira anuncia novo modelo de viaturas em homenagem aos 250 anos da instituição

A Polícia Militar de Minas Gerais apresentou nesta quinta-feira (13) as novas viaturas da corporação. Os veículos ganharam nova identidade visual e fazem parte das comemorações de 250 anos da instituição. A cerimônia aconteceu na praça Afonso Arinos, no Centro de Belo Horizonte e contou com a presença do governador Romeu Zema. Novos veículos serão usados no patrulhamento durante o período de Carnaval no estado.