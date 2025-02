Um homem, de 32 anos, armado com uma faca, faz um passageiro, de 58 anos, refém em um ônibus no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, no início da tarde desta terça-feira (28). Segundo primeiras informações, o homem abordou o ônibus no bairro Pedra Azul e mandou o motorista e passageiros descerem.