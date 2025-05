Polícia prende dois homens suspeitos de estupro em MG com poucos minutos de diferença

Dois homens foram presos na noite desta sexta-feira (23) na cidade de Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de estupro. Apesar de ambos responderem pelo mesmo crime, os casos não têm relação. As prisões, com minutos de diferença, aconteceram por coincidência e graças à denúncia de moradores. O primeiro detido foi Sebastião Antônio dos Reis, de 61 anos. Segundo a PM, ele estava com um mandado de prisão em aberto, por um crime de estupro, que ocorreu em 2018. O segundo homem é Jhonathan Smith Amorim, de 35 anos, que tem uma condenação por estupro de vulnerável, em 2024. O homem tentou fugir durante a prisão, mas acabou sendo pego.



