Polícia prende em BH suposto líder do tráfico na região Nordeste da cidade

Um homem apontado como líder do tráfico de drogas na região Nordeste de Belo Horizonte foi preso neste sábado (25), com armas e drogas, no Anel Rodoviário, na capital mineira, enquanto voltava da cidade de Itabira, a cerca de 106 quilômetros de BH. Além dele, outros dois homens também foram detidos durante a abordagem da Polícia Militar. O suposto líder estava com a companheira e o casal ainda tentou subornar os militares.