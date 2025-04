Polícia prende ex-funcionário que furtou carro de funerária com corpo em BH

Um corpo que estava em um carro funerário foi levado depois que o veículo foi furtado por um ex-funcionário da empresa nesta terça-feira (1º), na região Oeste de Belo Horizonte. A ação surpreendeu até a Polícia Militar. O funcionário era freelancer e não tinha carteira assinada. A PM levantou suspeitas ao perceber que o trajeto e as ruas percorridas pelo carro furtado tinham semelhanças com os percorridos anteriormente pelo suspeito. Ele foi preso e o carro da funerária, com o corpo ainda dentro, foi recuperado.