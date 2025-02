Policia prende homem acusado de acessar sites de pornografia infantil em MG

Um homem de 51 anos foi preso no interior de São Paulo suspeito de comprar, armazenar e compartilhar conteúdos midiáticos de pornografia infantil. As investigações acerca do suspeito começaram em outubro de 2024, quando a policia recebeu o relatório de um instituto do governo americano, que apontava acessos a conteúdos envolvendo abuso sexual infantil, no estado de Minas Gerais. O homem negociava o material por meio de aplicativos de mensagens.