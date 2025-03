Polícia prende homem suspeito de furtar caminhonetes em Belo Horizonte

A Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos, suspeito de furtar duas caminhonetes em Belo Horizonte. Durante a abordagem, os militares encontraram com ele uma ferramenta artesanal, feita de conectores e massa plástica, utilizada para cometer os crimes. A PM acredita que o suspeito não agia sozinho e que os veículos furtados estavam encomendados. O caso será investigado pela Polícia Civil, que seguirá com as apurações para identificar possíveis comparsas e a origem dos veículos. Veja a reportagem completa no vídeo acima.