Polícia prende homens e recupera carga de medicamentos avaliada em R$45 mil em BH

Dois homens foram presos após roubar uma carga de medicamentos avaliada em R$ 45 mil, na manhã dessa sexta-feira (16), no bairro Glória, região Noroeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu quando o motorista do veículo foi rendido por um ladrão armado. A Polícia Militar, em patrulhamento, encontrou o Fiat Uno utilizado no crime. Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre 38. Os homens foram reconhecidos pela vítima. A polícia localizou a caminhonete roubada, que já estava com placas trocadas e vidros escurecidos. A carga estava pronta para revenda e a polícia investiga uma possível rede de receptadores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!