Polícia prende homens que imobilizaram vítima para roubar celular e correntinha em BH

A Polícia Militar prendeu dois homens após um assalto violento no centro de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (03). Quatro suspeitos atacaram um homem, de 55 anos, para roubar o celular e uma correntinha.



De acordo com os militares, o roubo aconteceu nas proximidades da Avenida Afonso Pena com a Rua da Bahia. Segundo o tenente Thiago Alves, a polícia foi rapidamente acionada e utilizou o sistema Olho Vivo para identificar os suspeitos.



"Foi um crime que chamou a atenção da sociedade, mas conseguimos realizar a prisão de dois autores", afirmou o tenente. Os outros dois envolvidos permanecem foragidos e as buscas continuam na região.



