Polícia prende suspeito de furtar igreja e deixar prejuízo de R$ 30 mil na Grande BH

A Polícia Civil prendeu um homem de 59 anos suspeito de furtar cerca de R$ 30 mil em equipamentos eletrônicos e instrumentos musicais de uma igreja evangélica no bairro Amazonas, em Contagem, na Grande BH. O suspeito, com extensa ficha criminal, foi detido em sua residência na cidade de Sabará, também na região metropolitana de Belo Horizonte, após cinco meses de investigação. Câmeras de segurança ajudaram na identificação do homem, permitindo a comparação com imagens de um veículo registrado sob o nome de sua companheira. A polícia ainda tenta buscar pistas que liguem o suspeito a outros furtos em igrejas na região. Durante a prisão, o homem permaneceu em silêncio e seu celular foi apreendido com a expectativa de identificar receptadores dos materiais furtados.



