Polícia prende suspeito de importunação sexual em academia da Grande BH

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de assediar uma mulher, de 51, dentro de uma academia no bairro Xangrilá, em Contagem, na Grande BH. Para a polícia, a vítima contou que ao entrar em uma sala reservada, onde acontecem aulas de grupos, encontrou o suspeito sentado sozinho. Ainda segundo a mulher, enquanto se preparava para realizar os exercícios, o homem iniciou um diálogo. Ao virar-se para ele, o suspeito estava com as pernas abertas e o órgão genital exposto. A mulher aponta que o homem estava se masturbando e aparentava estar filmando a ação.



A vítima então procurou os professores da academia para relatar o ocorrido. Os profissionais verificaram as imagens do circuito de segurança e ao comprovarem o crime, acionaram a polícia. O homem tentou deixar a academia e fez ameaças à vítima, mas acabou preso em flagrante no local. O suspeito vai responder ao processo em liberdade, mas está proibido de se aproximar da mulher e da academia onde tudo aconteceu.



