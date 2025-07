Polícia prende suspeito de matar ex-companheira e jogar corpo dela em barranco na Grande BH

A polícia prendeu, nesta quinta-feira (31), o homem suspeito de matar a ex-companheira a tiros em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu nesta quarta-feira (30) e a vítima foi encontrada jogada em um barranco .



Alessandra de Jesus Araújo, de 29 anos, foi morta na rua das Bandeiras, enquanto ela retornava do trabalho. Testemunhas relataram que dois homens em uma moto dispararam contra a mulher antes de jogar o corpo dela no barranco.



O suspeito estava preso e passou para o regime semiaberto recentemente. A vítima e o ex-marido, que tem 44 anos e passagens por homicídio e ameaça, não se viam há cerca de 4 anos, desde a prisão dele.



Parentes da mulher afirmaram que, após ser solto, ele ameaçava Alessandra de morte. A polícia investiga o caso e busca pelo suspeito. Alessandra deixa um filho de 9 anos.



A Polícia Civil ainda investiga se o homem preso é o autor dos tiros ou se ele contratou uma pessoa para executar a vítima. A mãe, o padrasto e uma amiga prestaram depoimento na delegacia de Vespasiano na tarde desta quinta-feira. O corpo dela está no IML (Instituto Médico-Legal) de Belo Horizonte aguardando liberação pela família.



