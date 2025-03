Polícia prende suspeitos de atirar em jovem durante bloco de Carnaval em Rio Pomba (MG)

Uma confusão generalizada durante um bloco de Carnaval em Rio Pomba, a 243 km de Belo Horizonte, terminou com uma jovem morta e outras 14 pessoas baleadas. De acordo com a Polícia Militar, os feridos foram socorridos por amigos e pelos policiais que atenderam a ocorrência. Há relatos de que algumas pessoas foram pisoteadas enquanto tentavam fugir dos tiros.



A PM prendeu duas pessoas. Uma delas foi encontrada em um veículo, já nas proximidades de Ubá, a 245 km da capital mineira, com uma arma e vestindo roupas descritas pelas vítimas. O outro suspeito foi identificado nas imediações de Rio Pomba e levado à delegacia.



Erick Leal, comandante da Polícia Militar, informou que o segundo suspeito tinha registros policiais. "O indivíduo possui várias passagens pela polícia, como tráfico de drogas, tentativa de homicídio contra policiais, ameaças, dentre outros e já havíamos reportado à Justiça que ele estava descumprindo as determinações da justiça", detalhou.



O homem estava em liberdade provisória, apesar de já ter sido alertado pelos militares em dezembro do ano passado sobre o descumprimento das condições da liberdade. A polícia agora investiga as causas da confusão que levou à tragédia.



