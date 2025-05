Polícia procura por dupla suspeita de matar jovem de 23 anos em Contagem (MG)

Dois homens são suspeitos de envolvimento na morte de um jovem, de 23 anos, no bairro Funcionários, em Contagem, região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (17). Os atiradores, que usavam moletons e capuzes, surpreenderam a vítima na esquina de sua casa. Além da vítima fatal, um homem, de 23 anos, e outro, de 44, foi baleado e levado ao Hospital Municipal de Contagem. A Polícia Civil investiga o caso, tendo recolhido cápsulas de calibre nove milímetros na cena do crime.



