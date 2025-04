Polícia procura por suspeito de tentar matar ex-namorada com caco de vidro em BH

A polícia procura por um homem que usou um caco de vidro para tentar matar a ex-namorada, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por ciúme e pelo término do relacionamento. Denner Patrick de Souza, de 35 anos, havia terminado o relacionamento de dois anos com a vítima cerca de um mês antes do crime. Apesar do rompimento, eles mantinham uma relação de amizade. A mulher foi atacada depois de aceitar uma carona de Denner, que não tinha passagens pela polícia e nem histórico de agressões contra mulheres.