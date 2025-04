Polícia recupera celulares furtados durante show sertanejo e prende dois suspeitos na Grande BH

A polícia recuperou 11 celulares furtados durante um show sertanejo no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A Polícia recuperou os aparelhos após abordar dois homens em um carro com os celulares enrolados em papel alumínio, para evitar o rastreamento. Os suspeitos foram presos e as vítimas dos furtos podem procurar a Polícia Civil para reaver seus bens.



