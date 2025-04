Polícia Rodoviária Federal alerta para estradas movimentadas no retorno de feriado prolongado

Nesta segunda-feira (21), a volta do feriado provoca intenso movimento nas estradas, especialmente na BR-381, segundo o inspetor Aristide Junior. Em Abre Campo, a 216 km de Belo Horizonte, um grave acidente resultou em três mortes. Outro incidente em João Monlevade, a 110 km da capital mineira, deixou sete feridos após um carro colidir em um posto de combustíveis, atingindo veículos e uma mangueira de abastecimento. A Polícia Rodoviária Federal reforça a necessidade de prudência e atenção para um retorno seguro, alertando que a colaboração dos motoristas é essencial para reduzir o número de acidentes. O inspetor destaca que o excesso de velocidade e ultrapassagens são as principais causas de sinistros graves e que a ausência de chuvas pode favorecer o tráfego neste retorno.



