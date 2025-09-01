Policial Militar resgata pai e filho de incêndio em apartamento na Grande BH

Um policial militar de folga se tornou herói em Santa Luzia, na Grande BH, ao resgatar pai e filho de um incêndio em um condomínio do bairro Cristina. O sargento Carlos Augusto estava almoçando com a família quando percebeu a fumaça saindo do imóvel vizinho. “Eu não hesitei, entrei no prédio e encontrei um senhor quase inconsciente, trazendo-o para fora”, disse o sargento.



O homem resgatado, de aproximadamente 80 anos, e o filho foram levados à UPA do bairro São Benedito e passam bem. Após o resgate, Carlos Augusto e outros moradores usaram baldes de água para conter as chamas.



Segundo testemunhas, o incêndio teria começado quando um cigarro caiu sobre um colchão. Os moradores pedem que a Prefeitura adote medidas preventivas para evitar novos acidentes.



