Policial penal ajuda em parto dentro de carro em Vespasiano (MG)

Um policial penal foi surpreendido enquanto ia à padaria, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma família pediu ajuda para levar uma grávida em trabalho de parto para o hospital, mas a criança nasceu no meio do caminho, dentro do carro. Em forma de agradecimento, a família o escolheu como padrinho do recém-nascido.