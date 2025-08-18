Policial penal é preso suspeito de assassinar namorada em BH

O policial penal Rodrigo Caldas, de 45 anos, foi preso neste sábado (16) suspeito de matar a companheira, identificada como Priscila Azevedo Mundim, de 46 anos, asfixiada. O crime aconteceu no apartamento onde o casal morava, no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. Após o assassinato, o suspeito tentou tirar a própria vida com um golpe de faca na barriga.



O policial teria ligado para o próprio tio confessando o crime e revelando a intenção de cometer suicídio em seguida. O homem, então, acionou a polícia. Ao arrombar a porta, os militares encontraram o apartamento com diversas marcas de sangue. O suspeito foi socorrido e levado sob escolta da PM para o Hospital João 23. Segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), o homem estava afastado das atividades penitenciárias desde janeiro de 2024 por motivos psiquiátricos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!