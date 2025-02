Polícias Civil e Militar prendem nove pessoas em operação integrada contra crime organizado em MG

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Minas Gerais realizaram uma operação integrada de combate ao crime organizado. A ação, marcada como "Dia D", teve como resultado a prisão de nove pessoas e o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (14). De acordo com o major Layla Brunnela, a colaboração entre as duas forças, especialmente nas investigações realizadas ao longo de janeiro e fevereiro, foi essencial para o sucesso da operação. Ela destacou que várias prisões foram realizadas com base nas investigações da Polícia Civil, resultando na captura de indivíduos envolvidos em crimes graves, como homicídios, ligados ao crime organizado. Veja a reportagem completa no vídeo acima.