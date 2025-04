População denuncia furtos cometidos por falsos moradores em situação de rua em BH

Famílias do bairro Itapoã, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, pedem apoio das autoridades para conter uma onda de furtos praticados por criminosos que se passam por moradores de rua. Segundo relatos, eles circulam pelas ruas com carrinhos de supermercado e fingem ser catadores de materiais recicláveis para monitorar casas e agir durante a noite. Na ação mais recente, uma dupla arrancou as grades de uma praça da região e usou um carrinho de supermercado para transportar o material furtado. O crime foi registrado por moradores.



