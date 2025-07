Porco à solta e sangrando assusta motoristas e pedestres em avenida movimentada de BH

Um porco, visivelmente machucado e com sangue escorrendo pelo corpo, atravessou a movimentada avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta‑feira (2). Vídeos gravados por moradores mostram o animal caminhando ao lado da faixa de pedestres e, depois, subindo uma rua lateral. Segundo testemunhas, o porco circulava pelas redondezas havia pelo menos dois dias e já havia sido visto na avenida dos Andradas e em ruas do Alto Vera Cruz. Acionada por comerciantes, a Guarda Municipal chegou a escoltar o animal por cerca de um quilômetro até conseguir contê‑lo. Em seguida, o porco foi colocado em uma viatura e levado para avaliação veterinária. A Prefeitura informou que equipes de zoonoses irão verificar a procedência do suíno e notificar o responsável, caso seja identificado. Moradores denunciam circulação frequente de suínos soltos na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!