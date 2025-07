Postes no meio da rua preocupam motoristas e pedestres de Santa Luzia, na Grande BH

Moradores do bairro Chácaras del Rey, em Santa Luzia, na Grande BH estão indignados com postes de energia instalados no meio de diversas ruas do bairro. A situação, que dura mais de quatro anos, aumenta o risco de acidentes e já provocou batidas. Segundo relatos, os postes ficaram no local após obras de construção de prédios que alteraram o traçado das vias. A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) informou que aguarda aprovação da prefeitura para a retirada dos equipamentos. O município prometeu resolver o problema até a próxima segunda-feira (04).



