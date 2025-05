Potro raro é furtado em BH e imagens mostram animal sendo levado em caminhonete

Um potro raro, da raça manga larga marchador, foi furtado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime ocorreu por volta das 06h de segunda-feira (28), quando criminosos cortaram a tela do local e transportaram o potro em uma caminhonete. O tutor registrou um Boletim de Ocorrência e usa as redes sociais para buscar informações sobre o paradeiro do animal. Ele relata que o potro possui características únicas e estava sendo preparado para competições. Luan oferece uma recompensa a quem fornecer informações que levem à localização do animal.



