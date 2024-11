"Precisamos modificar completamente esse sistema", diz Fuad Noman sobre transporte em BH

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), aponta que a revisão do contrato das empresas que operam o transporte público de Belo Horizonte é uma das etapas para modificar o sistema na capital mineira. A declaração foi feita em entrevista à RECORD MINAS nesta terça-feira (29). Noman também destacou a relação da prefeitura com o Governo de Minas, melhorias no transporte público e o incentivo da família para a disputa de mais um mandato. Veja a reportagem completa no vídeo acima.