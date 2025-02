Preço dos imóveis sobe em BH e pesquisa revela as áreas mais desejadas da capital mineira

Uma startup nacional de dados imobiliários listou 20 ruas da capital mineira com maior valorização. A pesquisa levou em consideração o valor das transações imobiliárias em toda a cidade, com base no Imposto de Transação de Bens Imóveis (ITBI). Entre as ruas com maior valorização, destaca-se uma no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul, e outra no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. No caso dessa última, a valorização foi de 28%, com o tíquete médio superando os 160 mil reais.