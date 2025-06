Prefeita de Contagem (MG) visita obras do novo sistema integrado de mobilidade urbana

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), anunciou o novo sistema integrado de mobilidade urbana metropolitano, que inclui 208 linhas de ônibus municipais. O sistema promete melhorar a conectividade e reduzir os custos de transporte com uma tarifa única. Os prefeitos Álvaro Damião (União), de Belo Horizonte, e Heron Guimarães (União), de Betim, além do secretário de Infraestrutura de Contagem, Pedro Bruno Barros e Souza, acompanharam a visita às obras, que estão 70% concluídas. Os terminais de Ressaca e Petrolândia já estão prontos, enquanto o terminal Sede será finalizado em dezembro, com o funcionamento total do sistema previsto para o segundo semestre do próximo ano. "Este sistema vai modernizar o transporte e melhorar a qualidade de vida na região metropolitana", afirmou a prefeita Marília Campos.



