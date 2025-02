Prefeito de BH inaugura Praça da Independência em ponto central da capital

Após meses em obras, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou nesta quinta-feira (27) a inauguração da Praça da Independência, na região central da capital. A revitalização do espaço tem o objetivo de retomar o projeto original do local, do ano de 1940.



Durante a cerimônia, o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), disse estar confiante no fim da greve dos funcionários terceirizados da educação. A prefeitura propôs um aumento no reajuste, de 4,8% para 7%.