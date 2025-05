Prefeito de BH quer trazer artistas nacionais e internacionais para Carnaval da capital

O prefeito Álvaro Damião falou sobre o desejo de investir ainda mais no Carnaval de Belo Horizonte. A fala foi dita em entrevista, ao vivo, no Balanço Geral MG. O prefeito da capital mineira disse que deseja trazer artistas nacionais e internacionais para o evento, mas garante que isso não tiraria o dinheiro dos blocos de rua característicos da cidade e nem mesmo de outras áreas da Prefeitura.



Álvaro Damião também falou sobre a crise de saúde devido às doenças respiratórias, sublinhou a importância da vacinação e discutiu ainda melhorias no transporte público noturno. Confira a entrevista completa no vídeo acima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!