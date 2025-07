Prefeito de Brumadinho diz que nível de alerta de barragem foi elevado por negligência de mineradora

O prefeito de Brumadinho, Gabriel Parreiras, esclareceu que o aumento do nível de alerta da barragem foi devido à falta de documentação da empresa Emicon Mineração e Terraplenagem com à Agência Nacional de Mineração (ANM). A Agência subiu o nível de alerta de 1 para 2, ainda abaixo do risco iminente de ruptura. Seis famílias foram identificadas para remoção imediata.



As autoridades locais, incluindo a Defesa Civil, estão monitorando e já mapearam as residências afetadas para assegurar a segurança. O prefeito reforçou o compromisso do município em apoiar essas famílias, ressarcir custos de moradia e sancionar a mineradora por negligência.



