Prefeito em exercício, Álvaro Damião, visita obras de bacia de contenção em BH

O prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), visitou a bacia de contenção das águas do Córrego Ferrugem, na região Oeste de Belo Horizonte. O gestor municipal prometeu que todas as obras para diminuir os impactos das chuvas estarão prontas até o fim deste ano. Na última sexta-feira (17), Damião visitou a bacia de contenção da Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova. A estrutura opera com 60% da capacidade.