Prefeitura anuncia remoção de 13 carros fortes abandonados das ruas de Belo Horizonte

No bairro Santa Teresa, na região Leste de Belo Horizonte, a prefeitura iniciou a retirada de carros fortes abandonados, um problema que persiste há quase três anos. Ao todo, 13 veículos de uma empresa envolvida em desvio de dinheiro foram deixados nas ruas. Os moradores, que enfrentam insegurança e obstáculos no tráfego, relataram que os carros, depredados e acumulando lixo, obstruem a visão nas vias e oferecem esconderijo para criminosos. No último fim de semana, dois veículos foram removidos, e a prefeitura prometeu a retirada completa até o próximo domingo.



