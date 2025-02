Prefeitura de Belo Horizonte anuncia plano de assistências para acidentes com múltiplas vítimas

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quinta-feira (20) um plano de assistências para acidentes com múltiplas vítimas. A ideia é integrar a comunicação entre os órgãos de salvamento e oferecer tratamento de qualidade no menor tempo possível. Uma das principais mudanças é, no caso de necessidade, aumentar a oferta de pronto atendimento em hospitais que não contam com esse serviço.