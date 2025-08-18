Prefeitura de Belo Horizonte reconhece corrida de rolimã como esporte

A Prefeitura de Belo Horizonte sancionou uma nova lei que reconhece a corrida de carrinhos de rolimã como esporte. A norma estipula regras para as competições e exige o uso de equipamentos de segurança, como capacetes, luvas, cotoveleiras, joelheiras e peitoral. Os carrinhos podem atingir velocidades de até 110 km/h em provas, ressaltando a importância dos equipamentos de proteção. Os praticantes esperam que o reconhecimento oficial incremente a visibilidade do esporte e atraia mais participantes.



