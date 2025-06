Prefeitura de BH anuncia melhorias previstas para Anel Rodoviário em nova gestão

A partir desta terça-feira (03), a gestão do Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi transferida ao município após um acordo assinado com o Governo Federal. A cerimônia ocorreu próximo ao viaduto São Francisco, com a presença dos ministros Renan Filho (MDB) e Alexandre Silveira (PSD). O prefeito Álvaro Damião (União) destacou a importância da mudança para melhorar a segurança da rodovia, que registrou cerca de 1.500 acidentes e 5 mortes apenas nos seis primeiros meses de 2025. A prefeitura planeja implementar melhorias significativas, como a instalação de radares em 40 pontos e a construção de dois novos viadutos, além de destinar uma equipe específica para a operação viária. Um investimento de R$ 60 milhões do governo federal também será feito em obras de pavimentação.



