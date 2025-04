Prefeitura de BH faz campanha contra alimentação de animais após morte de macacos

A Prefeitura de Belo Horizonte faz campanha contra alimentação de animais em parques após quatro macacos da espécie mico estrela serem encontrados mortos no Parque das Mangabeiras, na região Centro-sul da capital mineira. Os animais foram diagnosticados com o vírus da herpes. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica reforça que alimentar os bichos pode contribuir na propagação de doenças.



