Prefeitura de Sabará (MG) lança unidade móvel para atender pacientes com doenças respiratórias

A prefeitura de Sabará, na Grande BH, introduziu uma carreta móvel para atender pacientes com sintomas leves de doenças respiratórias, visando reduzir a superlotação nas unidades de pronto atendimento. Esta carreta conta com um médico, um técnico de enfermagem, e um enfermeiro, estando disponível no estacionamento da UPA Nações Unidas até às 20 horas desta terça-feira (03). Em 2025, foram registradas 148 internações por síndrome respiratória aguda grave, com mais de 50% desses casos ocorrendo em maio. A Secretaria de Saúde recomenda medidas de prevenção, como vacinação e etiqueta respiratória, para evitar o agravamento de casos, principalmente entre crianças e idosos. Além disso, o vacimóvel está em operação em vários locais da cidade, promovendo a vacinação contra a gripe.



