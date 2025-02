Prefeitura de Santa Luzia (MG) vai decretar estado de emergência devido às chuvas

A Prefeitura de Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, vai decretar situação de emergência na tarde desta quinta-feira (30). A informação foi confirmada pelo prefeito Paulo Bigodinho (Avante), durante entrevista ao quadro Bairro a Bairro.



“A Procuradoria já está elaborando esse documento, até para facilitar e agilizar alguns trâmites. Tem coisa que não pode demorar. As famílias que foram desabrigadas precisam comer, precisam de algum lugar para dormir com dignidade e precisam de ter esse respeito do poder público”, declarou Bigodinho.



Diversos bairros sofreram com a força das chuvas na cidade nesta quarta-feira (29). No bairro Palmital, telespectadores registraram carros sendo levados pela correnteza e um estabelecimento comercial sendo inundado. O temporal também derrubou uma casa no Conjunto Cristina C e deixou diversas pessoas desalojadas.



Nesta quinta-feira, o quadro mostrou a situação da avenida Caiçara, no bairro Cristina C, que desabou durante o período chuvoso. Parte da via cedeu nesta quarta-feira e foi interditada. Moradores pedem melhorias urgentes.



