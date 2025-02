As aulas da rede particular voltaram nesta segunda-feira (3) em Belo Horizonte e equipes da prefeitura se mobilizaram para manter a ordem e segurança do trânsito ao redor de escolas. Além disso, nesta quarta-feira (5), inicia-se o ano letivo a rede pública na capital. Guarda Civil Municipal e BHtrans se juntam para atuar nesta operação.