PRF recupera caminhão de R$150 mil que havia sido roubado

Nesta segunda-feira(27), mostramos no Balanço Geral o caso de um caminhão furtado na porta da casa do caminhoneiro. . O veículo, avaliado em R$150 mil, não tinha seguro, mas, felizmente, foi recuperado em Betim nesta quarta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão foi encontrado e o motorista preso na BR-262, em Betim. As placas do caminhão já haviam sido trocadas, mas as originais foram localizadas no veículo, assim como as roupas usadas pelo motorista em crimes anteriores, como furtos e roubos de cargas em rodovia. Veja a reportagem completa no vídeo acima.