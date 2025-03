Primas de Fuad Noman se despedem durante velório na Prefeitura de Belo Horizonte

Seis primas do prefeito Fuad Noman prestaram a última homenagem ao político, nesta quinta-feira (27), durante o velório na Prefeitura de Belo Horizonte, no Centro da capital mineira. Aos 86 anos, a mais velha delas, dona Angelina, contou que sempre teve contato com Fuad. “Acompanhamos ele o tempo todo da eleição e tudo”, declarou.



