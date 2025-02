Problema em aeronave interdita Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região Metropolitana, ficou fechado por uma hora e meia na manhã desta sexta-feira (14). A interdição aconteceu devido à necessidade de manutenção em uma aeronave da companhia Azul. Durante esse período, 18 voos foram redirecionados para outros aeroportos e sete voos foram cancelados. O fechamento causou lotação no saguão e transtornos para os passageiros. No momento, a pista foi liberada e as operações no aeroporto já estão ocorrendo normalmente. Veja a reportagem completa no vídeo acima.