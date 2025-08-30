Problemas com fornecimento de energia elétrica preocupam moradores de bairro em BH
Laudo da companhia de energia elétrica confirmou que os níveis estão abaixo dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica
Moradores do bairro Trevo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte relatam problemas frequentes com o fornecimento de energia elétrica. A baixa tensão tem causado mau funcionamento de eletrodomésticos e iluminação. Um laudo da companhia de energia elétrica confirmou que os níveis estão abaixo dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os residentes pedem a instalação de mais transformadores para melhorar a situação.
