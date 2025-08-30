Logo R7.com
Problemas com fornecimento de energia elétrica preocupam moradores de bairro em BH

Laudo da companhia de energia elétrica confirmou que os níveis estão abaixo dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica

Balanço Geral MG|Do R7

Moradores do bairro Trevo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte relatam problemas frequentes com o fornecimento de energia elétrica. A baixa tensão tem causado mau funcionamento de eletrodomésticos e iluminação. Um laudo da companhia de energia elétrica confirmou que os níveis estão abaixo dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os residentes pedem a instalação de mais transformadores para melhorar a situação.

