Problemas com fornecimento de energia elétrica preocupam moradores de bairro em BH

Moradores do bairro Trevo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte relatam problemas frequentes com o fornecimento de energia elétrica. A baixa tensão tem causado mau funcionamento de eletrodomésticos e iluminação. Um laudo da companhia de energia elétrica confirmou que os níveis estão abaixo dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os residentes pedem a instalação de mais transformadores para melhorar a situação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!